Perceptif Insights est un outil logiciel basé sur l'IA qui fournit des informations sur les processus en temps réel aux entreprises. L'outil vise à aider les entreprises à atteindre l'excellence opérationnelle en simulant et en optimisant les expériences utilisateur et en définissant des priorités en matière d'automatisation. Perceptif Insights fonctionne en tirant parti de la technologie basée sur les données pour découvrir les processus métier sous-jacents et identifier les problèmes liés aux clients, à l'offre, à la demande et aux opérations. La plateforme fournit aux utilisateurs des modèles prêts à l'emploi qui intègrent les meilleures pratiques en matière d'amélioration des processus, permettant aux entreprises de démarrer rapidement et d'intégrer des solutions sur mesure dans leur flux de travail. En obtenant des informations factuelles sur les opérations avec une précision extrême, Perceptif Insights permet aux entreprises de prioriser et d'apporter des changements qui se traduisent par de meilleurs résultats commerciaux, une meilleure satisfaction client et une meilleure conformité. La découverte automatique des processus de l'outil élimine le besoin de cartographie manuelle dans Visio ou PowerPoint, et permet aux entreprises de trouver la différence entre leurs processus réels et ce qu'elles pensent se produire, ce qui peut générer une valeur commerciale significative. Perceptif Insights jouit de la confiance des clients, des analystes du secteur et des partenaires et fournit des solutions industrielles et fonctionnelles qui aident les entreprises à se comparer à leurs concurrents.

Site Web : perceptif.ai

