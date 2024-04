Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Ottava est à la pointe des logiciels de gestion de données, harmonisant de manière transparente les flux de travail basés sur Excel avec des capacités sophistiquées d'analyse de données. Conçu pour les utilisateurs non techniques, Ottava simplifie la saisie des données, la création de graphiques et l'analyse, garantissant une expérience conviviale. Contrairement aux outils traditionnels nécessitant une préparation minutieuse des données avant d'effectuer des analyses détaillées, Ottava permet aux utilisateurs de saisir, d'explorer et d'extraire des informations directement à partir de données pivotées ou agrégées. Cette capacité unique accélère le processus analytique et permet de gagner un temps précieux, permettant aux utilisateurs de dévoiler les informations cachées dans leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Catégories :

Site Web : ottava.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ottava. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.