Nuclino est un logiciel de collaboration d'équipe basé sur le cloud qui permet aux équipes de collaborer et de partager des informations en temps réel. Elle a été fondée à Munich, en Allemagne, en 2015. Certaines fonctionnalités notables incluent un éditeur collaboratif WYSIWYG en temps réel et une représentation visuelle des connaissances d'une équipe dans un graphique. En plus de son application Web et de bureau, Nuclino a lancé en 2018 une application mobile gratuite pour Android et iOS.

Site Web : nuclino.com

