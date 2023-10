La Ligue nationale de hockey (NHL; français : Ligue nationale de hockey—LNH) est une ligue professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord, comprenant actuellement 31 équipes : 24 aux États-Unis et 7 au Canada. La LNH est considérée comme la première ligue professionnelle de hockey sur glace au monde et l'une des principales ligues sportives professionnelles aux États-Unis et au Canada. La Coupe Stanley, le plus ancien trophée sportif professionnel en Amérique du Nord, est décernée chaque année au champion des séries éliminatoires de la ligue à la fin de chaque saison. La Ligue nationale de hockey a été créée le 26 novembre 1917 à l'hôtel Windsor de Montréal après la suspension des opérations de son prédécesseur, l'Association nationale de hockey (NHA), fondée en 1909 à Renfrew, en Ontario. La LNH a immédiatement pris la place de la NHA comme l'une des ligues qui se disputaient la Coupe Stanley lors d'une compétition interligues annuelle avant qu'une série de fusions et de replis de ligue ne laissent la LNH comme seule ligue en compétition pour la Coupe Stanley en 1926. À ses débuts, la LNH comptait quatre équipes, toutes au Canada, d'où l'adjectif « National » dans le nom de la ligue. La ligue s'est étendue aux États-Unis en 1924, lorsque les Bruins de Boston l'ont rejoint, et est depuis composée d'équipes américaines et canadiennes. De 1942 à 1967, la ligue ne comptait que six équipes, surnommées collectivement (sinon simultanément) les « Original Six ». La LNH a ajouté six nouvelles équipes pour doubler sa taille lors de l'expansion de la LNH en 1967. La ligue est ensuite passée à 18 équipes en 1974 et à 21 équipes en 1979. Entre 1991 et 2000, la LNH s'est encore étendue à 30 équipes. Il a ajouté sa 31e équipe en 2017 et a approuvé l’ajout d’une 32e équipe en 2021. Le siège social de la ligue est situé à New York depuis 1989, date à laquelle le siège social a déménagé de Montréal. Il y a eu quatre arrêts de travail à l'échelle de la ligue dans l'histoire de la LNH, tous survenus après 1992. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) considère la Coupe Stanley comme l'un des « championnats les plus importants disponibles pour ce sport ». La LNH attire de nombreux joueurs hautement qualifiés du monde entier et compte actuellement des joueurs d'environ 20 pays. Les Canadiens constituent historiquement la majorité des joueurs de la ligue, avec un pourcentage croissant de joueurs américains et européens au cours des dernières saisons. La LNH est la cinquième ligue sportive professionnelle la plus riche après la NFL, la MLB, la NBA et la Premier League en termes de revenus.

Site Web : nhl.com

