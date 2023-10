La Major League Baseball (MLB) est une organisation américaine de baseball professionnel et la plus ancienne des grandes ligues sportives professionnelles aux États-Unis et au Canada. Au total, 30 équipes jouent dans la Ligue majeure de baseball : 15 équipes dans la Ligue nationale (NL) et 15 dans la Ligue américaine (AL). La NL et l'AL ont été constituées en tant qu'entités juridiques distinctes respectivement en 1876 et 1901. À partir de 1903, les deux ligues coopèrent mais restent des entités juridiquement distinctes. Les deux ligues fonctionnaient comme des entités juridiquement distinctes jusqu'à ce qu'elles fusionnent en une seule organisation dirigée par le commissaire du baseball en 2000. La MLB supervise également la Ligue mineure de baseball, qui comprend 256 équipes affiliées aux clubs des ligues majeures. La MLB et la Confédération mondiale de baseball et softball gèrent conjointement le tournoi international World Baseball Classic. La première équipe ouvertement entièrement professionnelle du baseball fut les Cincinnati Red Stockings, fondés en 1869. Avant cela, certaines équipes avaient secrètement payé certains joueurs. Les premières décennies du baseball professionnel ont été caractérisées par des rivalités entre les ligues et par des joueurs qui sautaient souvent d'une équipe ou d'une ligue à l'autre. La période précédant 1920 est connue sous le nom d’ère du ballon mort, au cours de laquelle les joueurs frappaient rarement des circuits. Aux États-Unis, le baseball professionnel a survécu à une conspiration visant à truquer les World Series de 1919, connues sous le nom de scandale des Black Sox. Le sport a gagné en popularité dans les années 1920 et a survécu aux ralentissements potentiels de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Peu de temps après la guerre, Jackie Robinson a brisé la barrière de couleur du baseball. Les années 1950 et 1960 ont été une période d'expansion et de délocalisation des clubs pour l'AL et la NL. Les nouveaux stades et les surfaces en gazon artificiel ont commencé à changer la donne dans les années 1970 et 1980. Les circuits ont dominé le jeu au cours des années 1990 et les médias ont commencé à discuter de l'utilisation de stéroïdes anabolisants parmi les joueurs de la MLB au milieu des années 2000. En 2006, une enquête a donné lieu au rapport Mitchell, qui impliquait de nombreux joueurs dans l'utilisation de substances améliorant la performance, dont au moins un joueur de chaque équipe. Aujourd'hui, la MLB est composée de 30 équipes : 29 aux États-Unis et 1 au Canada. Les équipes jouent 162 matchs chaque saison et cinq (5) équipes dans chaque ligue se qualifient pour un tournoi éliminatoire de quatre tours qui culmine avec les World Series, une série de championnats au meilleur des sept entre les deux champions de la ligue qui remonte à 1903. sont diffusées à la télévision, à la radio et sur Internet partout en Amérique du Nord et dans plusieurs autres pays. La MLB a la fréquentation totale la plus élevée de toutes les ligues sportives au monde avec plus de 69,6 millions de spectateurs en 2018. La MLB est la deuxième ligue sportive professionnelle la plus riche après la Ligue nationale de football (NFL) en termes de revenus.

Site Web : mlb.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MLB. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.