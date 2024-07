Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Myko Ai est un outil d'IA conversationnelle conçu pour répondre à toutes les questions de vos équipes commerciales en quelques secondes. Connexion à des systèmes tels que Salesforce, Hubspot et Snowflake - Myko est un outil d'analyse commerciale en langage naturel conçu pour aider les propriétaires d'entreprise à obtenir des réponses à leurs questions sans aucun code SQL ou code requis. Pour les utilisateurs de Business Intelligence, vous pouvez définir et créer les termes et définitions clés de votre organisation afin de standardiser les métriques entre les utilisateurs. Gagnez plus de revenus en découvrant les données entre vos tableaux de bord.

Site Web : myko.ai

