Automatisez vos ventes grâce à l'IA. Momentum aide les équipes à améliorer la gestion du pipeline et les taux de clôture grâce à des MEDDIC automatisés, des notifications, des résumés d'appels et des salles de transactions qui connectent Slack, Salesforce et le reste de votre pile de revenus.

Site Web : momentum.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Momentum. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.