MindBehind est une plateforme de gestion d'IA conversationnelle qui aide les équipes non techniques à créer, lancer et développer leurs chatbots et assistants virtuels sur une seule plateforme. MindBehind fournit des marques de toutes tailles et de différents secteurs, tels qu'Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, avec des solutions faciles à utiliser qui contribuent à améliorer l'expérience client. Les chatbots ou assistants virtuels créés avec MindBehind peuvent être ajoutés aux sites Web, aux applications mobiles, aux interfaces de réseaux sociaux, comme Facebook Messenger et WhatsApp, et très bientôt aux assistants intelligents comme Amazon Alexa et Google Assistant.

Catégories :

Site Web : mindbehind.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MindBehind. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.