Ideta propose une plateforme sans code qui permet aux entreprises de créer facilement des assistants conversationnels sur de nombreux canaux de communication tels que les pages Web, les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée et bien plus encore via API. La solution rend la création de chatbots et l’utilisation de l’IA accessibles à tous. LES SERVICES D'IDEATA * Une plateforme de création de chatbot sans code * Un outil de gestion de communauté * Une équipe à votre service pour créer vos assistants conversationnels * Une formation de 5 jours sur les sujets conversationnels et la création de votre premier bot LA VALEUR AJOUTÉE D'IDEATA La plateforme Ideta est la seule collaborative, multi-NLP, évolutive, en SaaS (ou on premise) qui permet de créer des chatbots personnalisés, connectés, multicanaux et accessibles. RÉFÉRENCES IDEATA * Grands comptes tels que ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, groupe Brandt… * PME qui ont besoin d'adapter et d'automatiser leurs services sous forme conversationnelle Selon Salesforce et Gartner, 77 % des consommateurs pensent que les chatbots transformeront leurs attentes envers les entreprises dans les 5 prochaines années et 50 % des entreprises dépenseront plus en chatbots qu'en développement d'applications mobiles en 2021.

