ME Patch Manager

Automatisez la gestion des correctifs sur le cloud à tout moment et en tout lieu. Restez à l’écart des vulnérabilités et des cyberattaques. Gérez vos ordinateurs depuis le cloud. Patch Manager Plus prend en charge les correctifs AWS et la gestion des correctifs des instances Azure. Le cloud Patch Manager Plus vous aide à rester au courant de toutes les mises à jour pour tous les ordinateurs Windows et MacOS.

