Leevia est la première plateforme italienne qui permet de créer, gérer et surveiller des concours en ligne conformément à la réglementation italienne sur les concours et à la loi européenne sur la vie privée (RGPD). Elle fournit des services aux agences de marketing et de communication et aux grandes marques pour collecter des leads qualifiés, engager la communauté et créer la notoriété de la marque sur Instagram, Facebook et Twitter. Les solutions de Leevia ont déjà été adoptées par des leaders du marché italien tels que RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli et LG. Les produits de la plateforme Leevia sont répartis en 4 suites : * Growth Suite, pour augmenter la base de données d'utilisateurs existante et segmenter la communauté. Tous les produits de la suite (Giveaway, Instant Win, etc.) peuvent être intégrés via API. * Awareness Suite, pour améliorer la notoriété de la marque. Le produit phare de la suite est le Concours Instagram intégré au réseau social du moment. * Engagement Suite, pour engager les utilisateurs existants. Parmi les produits Quiz et Sondages. * Gamification Suite, pour maximiser le taux de conversion des campagnes de génération de leads.

