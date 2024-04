Développez et engagez votre liste de newsletter. Rewards Fuel vous aidera à atteindre plus d’objectifs marketing en moins de temps en offrant aux candidats différentes façons de participer. Organiser un concours directement sur Facebook ou Instagram laisse beaucoup de choses en suspens en termes de participation, de vérification et de mesure. Avec Rewards Fuel, vous pouvez choisir parmi plus de 34 méthodes de participation (ou actions) différentes lors de la création de votre concours, comme demander à vos participants de vous suivre sur Instagram ou Twitter pour participer, télécharger un fichier pour participer, s'abonner à votre newsletter ou à votre chaîne YouTube, visiter votre boutique Etsy, consultez votre page Shopify, téléchargez votre application pour gagner et bien plus encore. Avec Rewards Fuel Vos concours sont facilement personnalisables, vous pouvez donc faire preuve de créativité. De plus, vous recevrez des statistiques détaillées du concours que vous pourrez imprimer ou envoyer par courrier électronique, cibler et bloquer la participation d'emplacements, attribuer des prix numériques et physiques et bien plus encore.

