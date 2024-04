Kore.ai est l'un des principaux fournisseurs d'IA avancée avec une décennie d'expérience dans l'aide aux entreprises pour générer de la valeur commerciale grâce à une utilisation sûre et responsable de l'IA. La plate-forme innovante, les outils et les solutions sans code de l'entreprise sont utilisés pour offrir des expériences de bout en bout aux clients et aux employés, de l'automatisation à l'assistance humaine, et pour créer des applications génératives basées sur l'IA. Kore.ai adopte une approche ouverte permettant aux entreprises de choisir les LLM et l'infrastructure qui répondent le mieux à leurs besoins commerciaux. Reconnu par plus de 200 partenaires et 400 entreprises Fortune 2000, Kore.ai les aide à orienter leur stratégie d'IA. La société dispose d'un solide portefeuille de brevets dans le domaine de l'IA et a été reconnue comme un leader et un innovateur par les meilleurs analystes. Basée à Orlando, Kore.ai dispose d'un réseau de bureaux pour assister ses clients, notamment en Inde, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, au Japon, en Corée du Sud et en Europe.

