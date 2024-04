Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Katalyz est une « dealroom » permettant aux équipes commerciales (Sales & Customer Success) de collaborer plus efficacement avec leurs clients au sein d'un espace projet partagé (intégré à votre CRM). Les opportunités (nouveaux comptes ou expansion) se clôturent 25 % plus rapidement et deviennent plus prévisibles, tout en évitant les boucles de courrier électronique inefficaces, les délais manqués et un CRM chaotique.

Catégories :

Site Web : katalyz.co

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Katalyz. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.