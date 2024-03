Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Hier, les ventes étaient un chaos de flux d'e-mails sans fin, de pièces jointes perdues, de feuilles de calcul de plans d'action et de prospects débordés qui disparaissaient. ‍ Aujourd'hui, les ventes se font avec Valuecase. Ainsi, les prospects peuvent évoluer plus rapidement et les vendeurs savent enfin si une opportunité est toujours en cours. Les équipes commerciales et de réussite client de toutes tailles choisissent Valuecase pour impliquer les clients, simplifier la collaboration et découvrir des informations inédites en cours de route. Des documents ? Des plans d’action mutuels ? Publicités? Avec Valuecase, ils sont tous regroupés dans un seul bel espace, partagé avec les prospects en un seul clic. Du premier contact avec votre produit, à la vente, à l'intégration et au-delà.

Site Web : valuecase.com

