Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

DealLab.io consolide des transactions entières sur une seule plateforme collaborative tout en obtenant des informations sur « comment » faire avancer les transactions et « quoi » faire pour les conclure. Détectez les signaux d’alarme, gérez les risques et évitez d’innombrables heures passées sur des fils de discussion désordonnés et des fichiers obsolètes. Rationalisez la communication pour que les parties prenantes soient toujours alignées et responsables. Augmentez les taux de réussite et réduisez les délais de génération de revenus au sein des équipes commerciales grâce à une visibilité accrue des transactions, aux meilleures pratiques organisationnelles, aux prochaines étapes bien établies et aux modèles de plan d'action mutuel.

Catégories :

Site Web : deallab.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DealLab. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.