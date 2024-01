Équipes de vente - en termes simples, ALIGNED est une salle de vente numérique, une plateforme de collaboration pour votre équipe et vos acheteurs. Il vous permet d'orchestrer des transactions complexes, d'augmenter l'engagement des acheteurs et de réduire les délais de rentabilisation. Comment? Aligned rationalise toute votre communication client, votre contenu, vos processus et vos outils dans un seul espace de travail client personnalisé (oui, vraiment). Plus besoin de courir après les e-mails semaine après semaine : un seul lien menant à une seule salle numérique les gouverne tous. Vous avez également accès à des informations inédites en découvrant les angles morts du parcours client, ce qui vous aide à terme à gagner plus de contrôle, à impliquer toutes les parties prenantes, à améliorer votre efficacité et… à conclure davantage de transactions, plus rapidement. Notre outil est beau, simple à utiliser et propose un essai gratuit, sans carte de crédit ni période d'essai - inscrivez-vous à Aligned aujourd'hui et voyez par vous-même.

Site Web : alignedup.com

