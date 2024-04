Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

haeppie est conçu pour les équipes de vente et de réussite client - Transformez les parcours d'achat en revenus supplémentaires et mettez tous les décideurs sur la même longueur d'onde grâce aux espaces de vente haeppie. Créez des espaces personnalisés et interactifs qui concluent plus de transactions en quelques secondes. Accélérez vos cycles de vente, de la sensibilisation à froid jusqu'à l'intégration en centralisant vos parcours d'achat avec un seul lien. L'intégration transparente à votre CRM (Hubspot, Pipedrive) rend le travail avec haeppie assez rapide et facile pour tout le monde. Partagez les suivis post-démo, les informations d'intégration ou de transaction en un seul clic et intégrez tous vos supports existants à partir des outils que vous utilisez déjà.

Site Web : haeppie.com

