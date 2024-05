Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Kagami est une plate-forme ERP alimentée par l'IA, prête au changement et à lancement rapide. Créez et lancez en toute transparence des applications métier de logiciels d'entreprise, adaptées au fonctionnement de votre organisation. * Plateforme de lancement rapide : éliminez les projets ERP coûteux et de longue durée. Kagami vous permet de lancer vos propres solutions commerciales personnalisées et intégrées qui répondent à vos besoins, en quelques semaines seulement. * Piloté par des analystes commerciaux : la plate-forme de programmation visuelle à code automatique alimentée par l'IA de Kagami n'a besoin que d'un analyste commercial pour comprendre vos besoins et lancer rapidement la solution souhaitée pour toute fonctionnalité complexe. * Processus commerciaux intégrés : bien que vous puissiez acheter n'importe quelle solution de notre portefeuille d'offres, vous pouvez également créer votre propre solution personnalisée qui peut couvrir plusieurs fonctionnalités sans avoir besoin d'intégrations entre différentes fonctionnalités.

Site Web : kagamierp.com

