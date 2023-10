Hyperskill est une plateforme tierce pour l'expérience d'apprentissage de JetBrains Academy. Bien que la plupart de l'apprentissage se déroule en ligne sur hyperskill.org, certaines parties du service ne sont accessibles que via les IDE JetBrains. Les projets Java et Kotlin actuellement présentés dans Hyperskill sont regroupés avec IntelliJ IDEA Edu.

Site Web : hyperskill.org

