IPFingerprint est un logiciel d'intelligence Web qui vous donne le pouvoir de convertir les visiteurs Web inconnus existants en entreprise. IPFingerprint identifiera les entreprises qui consultent votre site Web et vous montrera les pages, services ou produits qu'elles consultent. Il vous indiquera également comment ces visiteurs ont trouvé votre site Web et, si via Google Ads : quelles expressions ils ont utilisées pour y arriver. Plus d’affaires mènent à votre entonnoir sans augmenter votre budget marketing ! Résumé de ce que vous dit IPFingerprint… Identité de l'entreprise et coordonnées Source des visiteurs (Google, lien de campagne, Facebook, Google Ads, etc…) Pages vues et durée de la visite Adresses e-mail professionnelles et individuelles

Catégories :

Site Web : ipfingerprint.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à IPFingerprint. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.