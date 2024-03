Fastbase est une société d'analyse Web et de bases de données qui propose une suite croissante d'outils pour soutenir le marketing et les ventes B2B. Fastbase a été fondée en 2014 et en juin 2016, Fastbase a lancé Fastbase WebLeads, un module complémentaire de Google Analytics qui identifie les entreprises qui visitent votre site Web. Fastbase WebLeads est un outil de suivi des visiteurs Web pour Google Analytics qui vous permet de découvrir les entreprises et les organisations qui s'intéressent à votre entreprise, les informations qu'elles recherchent et les pages qu'elles ont consultées. En combinant des données d'analyse comparative et une surveillance intégrée des leads Web, l'application Fastbase SaaS permet une véritable compréhension des audiences numériques. Il est simple de s'inscrire et de commencer à utiliser Fastbase WebLeads en vous connectant avec un compte Google Analytics et en acceptant que Fastbase puisse accéder aux données Google Analytics. La première fois dans l'application Fastbase, Fastbase récupère les leads de votre compte analytique puis commence à les traiter. Le menu principal propose une recherche de prospects et un filtre de localisation. Les vues principales sont : - Statistiques - Nouveaux prospects - Webleads - Prospects chauds - Prospects Google Ads - Afficher la carte , bien que l'utilisation de l'option « Carte » soit également un moyen utile de voir instantanément où se trouvent vos visiteurs Web dans le monde. La plupart des options sont explicites. Fastbase WebLeads est destiné à la génération de leads B2B. Vous pouvez créer des filtres (visiteurs d'un pays spécifique, visiteurs ayant consulté une certaine page, etc.) et exporter vers des feuilles Excel et Google.

Catégories :

Site Web : fastbase.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fastbase. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.