IPaidThat est un logiciel utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning pour collecter automatiquement toutes les factures dans les boîtes mail. Si certains d'entre eux ne sont pas envoyés dans une boîte mail, le logiciel va les rechercher sur les sites des fournisseurs. Il importe également les opérations bancaires, afin de comparer les données et voir si tout concorde bien. S'il manque un document justificatif, une notification est envoyée. Une application mobile est également disponible pour scanner et importer les comptes de dépenses en prenant une photo.

Site Web : ipaidthat.io

