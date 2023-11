MakerCase est une application Web permettant de concevoir des boîtes ou des boîtiers de projets pour les découpeuses laser et les routeurs CNC. MakerCase s'exécute dans un navigateur Web et génère automatiquement un plan de découpe basé sur les spécifications de l'utilisateur. L'utilisateur saisit les dimensions de la boîte et l'épaisseur du matériau souhaitées, et MakerCase génère automatiquement un modèle tridimensionnel de la boîte qui peut pivoter librement. MakerCase permet aux utilisateurs de créer des boîtes avec des bords plats ou des bords imbriqués à l'aide d'assemblages à doigts. MakerCase peut également générer des boîtes ouvertes et fermées. Une fois la conception de la boîte terminée, MakerCase aplatit le modèle tridimensionnel en un plan et génère un fichier SVG ou DXF qui peut être envoyé directement à une découpeuse laser ou à un routeur CNC. Pour la découpe, MakerCase peut compenser la largeur de saignée ou du faisceau laser ou ajouter des congés en os de chien sur les coins intérieurs pour le routage CNC.

Site Web : en.makercase.com

