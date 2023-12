Fournit en tandem un logiciel de marketing et de vente basé sur les comptes + des experts pour générer de la demande, de l'engagement et des revenus à partir des comptes cibles. Vous obtenez une combinaison de personnes, de processus et de notre plateforme de vente. Plus de 400 organisations ont fait confiance en tandem pour stimuler l'engagement commercial. Le logiciel basé sur SaaS est aujourd'hui utilisé par des organisations comptant de 1 à 10 000 personnes. Identifier : Intandemly propose une extension Chrome qui facilite l'identification tout en éliminant la saisie de données pour les commerciaux. Recherchez vos comptes et prospects, obtenez des données de contact à jour et transférez-les dans le module Prospect. Prospect : boostez vos ventes avec notre CRM intégré qui offre des informations, une gestion de compte, des appels, une automatisation des e-mails et bien plus encore. Créez un flux de vente optimisé pour vous aider à conclure davantage de transactions. Engagez-vous : créez des audiences de compte et diffusez des diffusions via la publicité, Linkedin, le publipostage de reciblage et le courrier électronique. Alignez le marketing avec le reste de l’organisation et atteignez les clients de la manière la plus personnalisée possible.

Site Web : intandemly.com

