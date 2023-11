Une jeune organisation Fintech créée avec la vision de servir la communauté non bancarisée et sous-bancarisée sur la base du programme d'inclusion financière et du modèle de transfert d'argent national géré par la Reserve Bank Of India (RBI).

Site Web : instantmudra.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à InstantMudra. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.