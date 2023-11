Khatapana est une plateforme fintech conçue pour aider les ménages népalais à gérer leurs transactions financières et à améliorer leurs connaissances financières. Les particuliers et les petites entreprises peuvent suivre gratuitement leurs flux d’argent, tant entrants que sortants. Khatapana peut vous aider à gérer vos affaires financières de manière simple, efficace et efficiente.

Site Web : khatapana.com

