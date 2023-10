DigiLocker vise à fournir un portefeuille numérique à chaque citoyen afin que tous les documents à vie, n'importe où et à tout moment, y compris les dossiers éducatifs, d'identité, de santé, les certificats et électroniquement, sans aucun risque de perte ou de dommage. DigiLocker est une initiative phare du ministère de l'Électronique et de l'informatique (MeitY) dans le cadre du programme Digital India.

Site Web : digilocker.gov.in

