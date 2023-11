Kodacy est une plateforme éducative développée par Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE). La plateforme vise à fournir une éducation abordable et accessible à tous, partout dans le monde. Grâce à ses produits innovants et à ses cours spécialement conçus, Kodacy propose des cours en ligne via une plateforme virtuelle pour faciliter l'apprentissage indépendant du temps pour tous !

Site Web : kodacy.com

