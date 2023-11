Spike LEGO Education

Engagez chaque élève dans un apprentissage ludique STEAM avec l'application LEGO® Education SPIKE™. Conçu pour être utilisé avec le portfolio LEGO® Education SPIKE™, l'application SPIKE est un outil puissant et inclusif qui aide les enseignants à faciliter un apprentissage STEAM engageant et pratique. LEGO® Education SPIKE™ Essential et LEGO® Education SPIKE™ Prime encouragent les élèves de tous niveaux d'apprentissage à passer d'explorations simples à relever des défis du monde réel de plus en plus complexes grâce à la construction et au codage.

Site Web : spike.legoeducation.com

