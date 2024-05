Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GRMS est le leader reconnu dans la fourniture de programmes personnalisables d'évaluation des risques des fournisseurs dans plus de 120 pays à travers le monde. Tirant parti d'une plate-forme technologique avancée, GRMS offre aux entreprises la possibilité de gérer de manière proactive et de surveiller en permanence leurs fournisseurs pour détecter les principaux éléments de risque. Les services de GRMS comprennent la vérification des données, l’examen physique des documents et un système de support qui aide les fournisseurs à se conformer aux exigences uniques d’évaluation des risques d’un client. Depuis 2010, GRMS sert une clientèle mondiale d'entreprises et d'organisations allant des entreprises de taille moyenne aux sociétés Fortune 50.

Site Web : globalrms.com

