Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) a été fondée en 2008 par le Dr Tom Smith avec la vision d'appliquer des méthodes d'apprentissage automatique à l'interprétation sismique afin de réduire le risque d'exploration pétrolière et gazière et le coût de développement des champs. Peu de temps après le lancement de l'entreprise, le Dr Smith a réuni certains des meilleurs talents de l'industrie pour développer la prochaine génération de logiciels d'interprétation sismique. La mission du groupe était d’appliquer l’apprentissage automatique au problème de l’interprétation sismique et de fournir la nouvelle capacité dans un produit logiciel commercial prêt à l’emploi qui pourrait être utilisé par n’importe quel géoscientifique. Le nouvel atelier d'IA, baptisé Paradise, comporterait une interface intuitive et élégante qui guiderait les géoscientifiques dans l'application de l'apprentissage automatique à de nombreux types différents d'investigations géologiques. Après trois années de développement, dont une année d'essais sur le terrain, Paradise a été lancé en tant que produit commercial lors du congrès annuel de la Society of Exploration Geophysicists (SEG) en 2013 et a depuis été adopté régulièrement dans le monde entier, notamment par les compagnies pétrolières nationales (NOC) et compagnies pétrolières internationales. Geophysical Insights continue de développer les capacités de l'atelier Paradise AI, qui s'avère révéler des informations plus approfondies sur la réponse sismique grâce aux technologies d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Conçue pour de grands ensembles de données, Paradise est une solution « Big Data » qui passe facilement d'un simple poste de travail à une entreprise. En utilisant des combinaisons d'algorithmes d'apprentissage automatique supervisés et non supervisés activés par le calcul GPU, les interprètes sismiques peuvent extraire plus d'informations des données sismiques et des puits de Paradise que ce qui serait autrement possible avec les outils d'interprétation traditionnels.

Site Web : geoinsights.com

