Florida Power & Light Company, la principale filiale de NextEra Energy Inc., est le plus grand service public d'électricité de Floride. Il s'agit d'une société de services publics d'électricité basée à Juno Beach, en Floride, qui dessert environ 5 millions de clients et 11 millions de personnes en Floride.

Site Web : fpl.com

