Chewy, Inc. est un détaillant en ligne américain d'aliments pour animaux de compagnie et d'autres produits pour animaux de compagnie basé à Dania Beach, en Floride. En 2017, Chewy a été rachetée par PetSmart pour 3,35 milliards de dollars, ce qui représentait à l'époque la plus importante acquisition jamais réalisée par une entreprise de commerce électronique.

Site Web : chewy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Chewy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.