Flowbox est une société SaaS primée proposant une plateforme de marketing visuel pour aider les marques à exploiter et à distribuer du contenu social tout au long du parcours d'achat afin d'augmenter l'engagement, la preuve sociale et les ventes. Le cœur de Flowbox réside dans la façon dont la technologie peut aider les marques à générer et à utiliser du contenu détenu, payé, gagné et généré par les utilisateurs pour un marketing et un commerce électronique plus efficaces, plus transparents et plus transparents. Grâce à notre plateforme, nos clients peuvent collecter, modérer et publier du contenu sur leur site Web, leur boutique en ligne et leurs réseaux sociaux. Fondée en 2016, Flowbox est l'une des sociétés de technologie marketing à la croissance la plus rapide d'Europe et a été classée n°8 dans le classement Deloitte Suède Technology Fast 50 2020. En 2022, Flowbox et Photoslurp ont fusionné en une seule entreprise et aujourd'hui, l'entreprise commune compte 70 employés et des bureaux en Stockholm, Barcelone et Amsterdam, au service de plus de 850 clients sur 40 marchés. ⭐️ Classé n°8 sur le Technology Fast 50 Suède de Deloitte ⭐️ Partenaire méta-marketing officiel

Site Web : getflowbox.com

