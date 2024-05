Payhawk est la principale solution de gestion des dépenses pour les entreprises nationales et internationales en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Combinant des cartes d'entreprise, des dépenses remboursables, des comptes créditeurs et des intégrations transparentes de logiciels de comptabilité dans un seul produit, Payhawk facilite les paiements professionnels, pour tout le monde. Payhawk aide ses clients dans plus de 32 pays à optimiser leur efficacité, à contrôler leurs dépenses à grande échelle et à rester agiles. Avec des bureaux à Londres, Berlin, Barcelone, Paris, Amsterdam, Vilnius, Sofia et New York, la clientèle diversifiée de Payhawk comprend de grands noms comme LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox et Wagestream.

