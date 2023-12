En utilisant Fireberry, vous pouvez facilement gérer tous les besoins de votre entreprise avec un système convivial. Communiquez avec vos clients directement via le système et suivez toutes les informations commerciales dont vous avez besoin avec des objets et des champs personnalisés. Laissez Fireberry travailler pour vous avec des automatisations, où vous pouvez automatiser efficacement les tâches quotidiennes. Catégorisez et répondez aux tickets en un clin d’œil à l’aide des champs et des réponses générés par AI Assistant. Les tableaux de bord et les rapports vous aideront à prendre des décisions éclairées pour améliorer votre entreprise. Les intégrations intégrées telles que Google, Office 365 et Facebook vous aident à centraliser votre travail en un seul endroit. Si vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas déjà inclus dans le système, vous pouvez facilement intégrer des tiers à l'aide d'API.

Site Web : fireberry.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fireberry. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.