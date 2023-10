Obtenez le crédit que vous méritez. Résultats d'application instantanés. Achetez les plus grandes marques nationales. Fingerhut est un catalogue/détaillant en ligne américain. Fingerhut a été fondée en 1948 par William Fingerhut et son frère Manny, vendant des housses de sièges d'automobile. En 1952, l'entreprise se repositionne en tant que société de vente par correspondance et diversifie ses produits pour inclure des serviettes, de la vaisselle et des outils.

Site Web : fingerhut.com

