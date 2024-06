EyeOnTask aide les entreprises de services sur le terrain à gérer le flux de travail de manière transparente, ce qui en fait le meilleur logiciel de gestion des services sur le terrain du marché. Nous fournissons une solution aux organisations de services sur le terrain qui rencontrent actuellement des difficultés à gérer un flux de travail dispersé. Nous sommes une entreprise centrée sur le client dont l'objectif est de réduire les dépenses, d'augmenter la productivité et de rationaliser les processus de chaque opération sur le terrain. Industries que nous servons : 1. CVC 2. Plomberie 3. Installation et réparation d'ordinateurs 4. Transport et logistique 5. Construction 6. Surveillance CCTV 7. Fournisseur de services Internet et par câble 8. Lutte antiparasitaire 9. Logiciel de nettoyage 10. Entretien des pelouses et paysage 11. Piscine et spa 12. Système d'installation solaire 13. Systèmes de sécurité incendie et d'alarme 14. Ascenseurs, ascenseurs et escaliers mécaniques 15. Domotique ... et plus

Site Web : eyeontask.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à EyeOnTask. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.