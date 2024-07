Emotion Logic Ltd est un outil d'IA qui offre une analyse des émotions authentiques en temps réel et des capacités de calcul cognitif pour améliorer l'expérience utilisateur. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent acquérir une compréhension plus approfondie des émotions humaines et utiliser la technologie des émotions pour transformer leurs applications. L'outil Emotion Logic peut être appliqué dans diverses industries et cas d'utilisation. Dans le domaine financier, cela peut améliorer les processus de connaissance du client (KYC), réduire les défauts de paiement et accroître la satisfaction des clients. Dans les centres de contact, cela peut augmenter les ventes, la satisfaction des clients et la fidélisation des équipes. L'outil est également utile pour l'évaluation des risques et la détection des fraudes, contribuant ainsi à réduire les pertes liées à la fraude et à améliorer la satisfaction des clients. Pour le contrôle des ressources humaines et de la sécurité, Emotion Logic peut augmenter le succès du recrutement et la satisfaction des employés. Dans les interfaces machine-humain, cela peut améliorer les taux d’engagement et la satisfaction des clients. Dans le domaine de la santé, cela peut améliorer la qualité de l’évaluation et les taux de récupération. L’outil peut également accélérer les enquêtes et réduire le temps et les coûts des analyses médico-légales. Emotion Logic est également bénéfique dans les secteurs du divertissement et du jumelage, augmentant les taux de correspondance réussie et identifiant les mauvais acteurs. De plus, il peut être exploité dans la recherche sur les émotions dans le cadre de la recherche marketing et universitaire. L'outil utilise une analyse vocale avancée et des moteurs de décision IA pour décoder les véritables émotions des voix humaines. Il fonctionne indépendamment de la langue, de la culture, de la prosodie ou du style expressif, ce qui le rend accessible et adaptable dans n'importe quelle région. L'analyse est impartiale quant à la race, au sexe, à l'âge ou aux caractéristiques culturelles, fournissant ainsi des informations sans préjugés. Les capacités d'IA d'Emotion Logic permettent de meilleures prédictions du comportement des utilisateurs, des clients, des patients ou des employés, quel que soit leur rôle ou la langue parlée. Des marques leaders dans divers secteurs tirent déjà parti des capacités d'Emotion Logic pour stimuler les avancées technologiques.

Site Web : emotionlogic.ai

