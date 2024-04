Edge Impulse propose les derniers outils d'apprentissage automatique, permettant à toutes les entreprises de créer des produits Edge plus intelligents. Notre technologie permet aux développeurs de commercialiser plus rapidement davantage de produits d’IA et aide les équipes d’entreprise à développer rapidement des solutions spécifiques à un secteur en quelques semaines plutôt qu’en années. Edge Impulse offre de puissantes fonctionnalités d'automatisation et de low-code pour faciliter la création d'ensembles de données précieux et le développement d'une IA avancée avec des données en streaming. Avec plus de 75 000 développeurs et des partenariats avec les principaux fournisseurs de silicium, Edge Impulse offre une expérience d'intégration transparente pour valider et déployer en toute confiance sur le plus grand écosystème matériel.

Site Web : edgeimpulse.com

