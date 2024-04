Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Credo AI a pour mission de permettre aux entreprises de créer, d'adopter, d'acquérir et d'utiliser l'IA de manière responsable à grande échelle. La plateforme de gouvernance de l'IA de pointe de Credo AI automatise la surveillance de l'IA et la gestion des risques tout en permettant la conformité réglementaire aux normes mondiales émergentes telles que l'EU AI Act, le NIST et l'ISO. Credo AI permet aux humains de garder le contrôle de l'IA pour une meilleure entreprise et une meilleure société.

Site Web : credo.ai

