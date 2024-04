Dragon Metrics est une suite de référencement tout-en-un qui mélange de manière transparente plusieurs sources de données pour une vue globale des performances organiques de votre site, plutôt que de ressembler à un ensemble d'outils distincts. Quel que soit votre plan d'abonnement, vous aurez accès à toutes les meilleures fonctionnalités de Dragon Metrics, notamment : • Report Builder 2.0 : créez rapidement et facilement des rapports en marque blanche infiniment personnalisables, et automatisez et faites évoluer l'ensemble du processus de reporting. • Le meilleur suivi de classement avec des fonctionnalités et des rapports plus approfondis que tout autre outil du marché. • URL X-Ray : visualisez instantanément des centaines de points de données pour une seule URL. • Suivi d'indexation en temps réel pour jusqu'à 140 000 URL par site. • Options de balisage avancées, notamment des balises dynamiques qui se mettent automatiquement à jour en fonction de critères personnalisés. visualisez les performances de toutes les manières possibles • Intégrations avancées de Google Search Console et GA Et tout cela est livré avec : • Accès à toutes les fonctionnalités à n'importe quel niveau de plan • Plusieurs sièges utilisateur sans frais supplémentaires • Formation individuelle gratuite et illimitée • Assistance instantanée par chat en direct

