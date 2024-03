Chez UX Metrics, nous avons pour mission de rendre les outils de recherche d'utilisateurs en ligne accessibles à tous. Notre plate-forme conviviale est conçue pour être l'outil de tri de cartes et de test d'arborescence le plus simple du marché, sans compromettre les fonctionnalités puissantes. Que vous soyez chercheur UX, concepteur, chef de produit ou simplement passionné par la compréhension du comportement des utilisateurs, UX Metrics est fait pour vous. Ce qui nous distingue, c'est notre engagement envers la simplicité et l'abordabilité. Nous pensons que mener des recherches sur les utilisateurs ne devrait pas être compliqué ni coûteux. Avec UX Metrics, vous n'avez pas besoin d'être un chercheur UX chevronné pour mener des études et obtenir des résultats clairs. Notre interface intuitive et nos conseils étape par étape garantissent que même les débutants peuvent naviguer dans le processus sans effort. Mais ne vous laissez pas tromper par notre approche conviviale : UX Metrics est un outil puissant qui s'adresse également aux chercheurs experts. Les professionnels chevronnés peuvent tirer parti de nos fonctionnalités avancées pour affiner leurs études et approfondir les connaissances des utilisateurs. Grâce à nos analyses et visualisations complètes, vous pouvez formuler en toute confiance des recommandations basées sur les données et prendre des décisions de conception efficaces. Nous comprenons l'importance de l'abordabilité, en particulier pour les petites équipes et les startups. C'est pourquoi UX Metrics propose des plans tarifaires qui ne vous ruineront pas. Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités essentielles et profiter des avantages de notre plateforme sans épuiser votre budget. Ainsi, que vous commenciez tout juste votre parcours de recherche d'utilisateurs ou que vous ayez des années d'expérience à votre actif, UX Metrics est là pour vous soutenir. Exécutez vos études, obtenez des résultats clairs et formulez facilement des recommandations fiables. Rejoignez-nous aujourd'hui et débloquez la puissance des informations sur les utilisateurs avec l'outil de tri de cartes et de test d'arborescence en ligne le plus simple et le plus abordable : UX Metrics.

