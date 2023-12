Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

HOQU est une plateforme SaaS de marketing de performance permettant de créer des réseaux et de gérer, suivre et optimiser les campagnes publicitaires en ligne. Les utilisateurs HOQU bénéficient d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de base, concernant le plan tarifaire. La politique tarifaire est basée sur les conversions et non sur les clics : elle permet aux entreprises d'économiser jusqu'à 90 % de leurs coûts.

Site Web : hoqu.com

