Runscope est une société SaaS qui fournit des solutions pour les tests, la surveillance et le débogage des performances des API. Runscope permet aux développeurs de logiciels, aux testeurs QA, aux ingénieurs DevOps et à d'autres parties prenantes des API de collaborer à la création, à la gestion et à l'exécution de tests et de moniteurs fonctionnels d'API. Runscope est basé à San Francisco, en Californie.

Site Web : runscope.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Runscope. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.