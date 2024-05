DMSi apporte de nouvelles technologies et de nouvelles idées à l'industrie des matériaux de construction grâce à notre logiciel de gestion d'entreprise spécialisé. Nous révolutionnons l’un des secteurs les plus importants et les plus critiques au monde. Heureusement, nous aimons les défis. Nous avons des postes pour les personnes qui aiment se former sur nos logiciels, rechercher et résoudre les problèmes commerciaux des clients et optimiser les chaînes d'approvisionnement avec des solutions sur mesure. Nous proposons des postes d'ingénieurs logiciels, de concepteurs, d'ingénieurs systèmes, d'analystes, de propriétaires de produits et de chefs de produits qui explorent des technologies innovantes et créent des interfaces humaines. Nous occupons des postes qui font vibrer notre entreprise dans les domaines des ventes, du marketing, des ressources humaines et de la comptabilité, qui contribuent à faire évoluer notre marque et notre équipe. Ce qui nous motive, c'est de nous entourer de personnes brillantes, gentilles et curieuses qui aiment les possibilités illimitées qu'offre le domaine des logiciels informatiques d'entreprise.

Site Web : dmsi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DMSi Software. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.