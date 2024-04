Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Botsify est une plateforme permettant aux particuliers et aux entreprises de créer leurs propres chatbots intelligents sans savoir coder. Les gens eux-mêmes connaissent leur entreprise mieux que quiconque et, en tant qu'experts en analyses de rentabilisation, ils peuvent automatiser des tâches telles que les FAQ, le support client, le remplissage d'un formulaire et la collecte de données auprès des personnes. Notre objectif est de changer la conversation dans les domaines des affaires, de l'éducation et de l'interface humaine avec n'importe quel gadget technologique. Nous automatisons les conversations/cas d'utilisation afin qu'une personne puisse désormais discuter/montrer/prendre des instructions sur l'ordinateur à travers l'écran. Nous sommes perturbateurs dans notre mission d'être les meilleurs et proposons également de nouvelles offres vocales !

Site Web : botsify.com

