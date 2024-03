Digsite a toujours été un expert en matière de qualité en ligne, mais nous savions qu'une solution plus large était nécessaire pour répondre aux exigences croissantes et variées des clients. La solution devait être une plateforme beaucoup plus fluide et intégrée pour l'itération qualitative et la validation quantitative. Nous avons décidé de créer une plate-forme holistique et intégrée pour l'itération qualitative et la validation quantitative PLUS l'échantillon afin que vous puissiez recontacter les participants et obtenir des réponses de qualité. Nous recherchions une solution qui vous permette de réaliser l'intégralité de l'étude vous-même, mais avec des services d'assistance et de conseil à la demande si vous réalisez que vous avez besoin d'assistance ou si vous souhaitez passer à une approche plus complexe. Et vous pouvez être réactif et flexible face aux besoins de votre équipe sans avoir à changer de fournisseur ou de plate-forme en cours de route. Avec Digsite Sprints, les participants peuvent annoter des concepts, voter sur des idées et partager des expériences à travers des photos et des vidéos – ou même des interviews vidéo interactives en direct. Avec Digsite Pulse, vous pouvez tester rapidement des domaines d'opportunité, des concepts, des publicités et bien plus encore. Effectuez un suivi avec des participants quantitatifs sélectionnés dans un Digsite Sprint qualitatif pour approfondir encore plus. Avec tout, des études quantitatives automatisées aux études de qualité à service complet qui peuvent être recrutées du jour au lendemain, la plate-forme agile tout-en-un de Digsite peut vous fournir rapidement les informations dont vous avez besoin. De plus, vous pouvez passer du quant au qual (et inversement) sur une seule plateforme intégrée. C'est ça la flexibilité !

