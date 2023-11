Snapshot est une plateforme de gouvernance décentralisée qui facilite la création et le vote de propositions, le tout sans dépenser une fortune en frais de gaz ! De plus, notre système flexible prend en charge différents types et stratégies de vote, afin que vous puissiez adapter le processus de vote à vos besoins.

